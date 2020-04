A cura della Redazione

2 Aprile - Giornata mondiale della consapevolezza dell'Autismo, Il prf. Felicio Izzo, preside del Liceo Artistico "Giorgio de Chirico" di Torre Annunziata, ha voluto ricordare questa data con un dipinto di una ex studentessa autistica del Liceo Maria Rosaria, diplomatasi l'anno scorso:

…di tutti noi, in transito dal mare, origine di vita, al cielo, meta di ogni sogno.

L’opera è di una ex alunna, una donna, una persona che oggi, 2 aprile, tutti ricordano ma che noi abbiamo accolta, ospitata e rispettata per cinque anni. E continuiamo a farlo esponendo in presidenza questo suo quadro.

Non facciamo l’errore di definirlo “profetico”. Troppe le “profezie” in forma di filmati, poesie, brani da cui siamo stati inondati in questi giorni in rete. E’ l’idiozia inguaribile del mondo.

A noi l’opera appare bella in sé. Senza altre implicazioni. Anzi ci sembra che non le manchi proprio nulla. Il mare in tempesta. Un’unica barca densa di gente e colori. Una moltitudine di teste. Un cerchio di stelle che potrebbe essere una corona, un sole nuovo, un bersaglio nel cielo. Persino il simbolo di un’unione di popoli.