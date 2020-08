A cura della Redazione

Sversamenti abusivi di rifiuti lungo le strade di Torre Annunziata. Ieri abbiamo pubblicato un servizio fotografico circa lo stato di degrado di via Carlo III, invasa letteralmente di immondizia di ogni genere. Abbiamo stigmatizzato il comportamento di taluni cittadini, che a chiamarli incivili si fa loro un complimento, ed abbiamo anche spiegato le difficoltà della società di ripulire quotidianamente le discariche abusive sparse lungo il territorio.

Questa mattina abbiamo ricevuto una telefonata da parte della Prima Vera con la quale ci è stato comunicato che si è provveduto alla rimozione dei rifiuti in tutte le mini discariche presenti sul territorio. In particolare in via Carlo III, via Eolo, via Parini, via Commercio, via XXI Gennaio, via D’Angio, via Bertone, via Poerio, ecc..

Abbiamo effettuato un sopralluogo nei posti sopraindicati ed effettivamente, come dimostrano le foto pubblicate, non c’erano più cumuli rifiuti. Abbiamo però dovuto constatare che alla fine di via Carlo III, appena ripulita, giaceva il telaio di un… motorino. E questo “deposito” sicuramente era stato effettuato in ore diurne. E mai possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Eppure bastava una telefonata anonima al Comando dei vigili urbani per segnalare il fatto…

Allora facciamo nostra una proposta. Chi denuncia (attraverso una telefonata o con foto-video lo sversamento abusivo dei rifiuti che permetta l'identificazione del trasgressore, fermo restando che verrà mantenuto l'anonimato) avrà uno sconto sulla tassa dei rifiuti del 50 per cento. Basta stanziare una piccola somma nel bilancio comunale (anche 5mila euro) ed introdurre la misura tra le agevolazioni fiscali già attualmente in essere per le famiglie disagiate.