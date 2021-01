A cura di Domenico De Vito

Oggi, 8 gennaio 2021 sono stati accreditati, sui conti correnti delle due APS oplontine - la Mensa dei Poveri "Don Pietro Ottena" e "Piccoli Passi Grandi Sogni" - i proventi dell'asta di beneficenza messa in campo dalla Lazio per onorare la scomparsa del grande Diego Armando Maradona durante la gara casalinga contro l'Udinese, dove la squadra capitolina era scesa in campo indossando una maglia dedicata al campione argentino.

La maglia che ha raggiunto il prezzo di vendita più alto è stata quella del bomber della Lazio, oroginario di Torre Annunziata, Ciro Immobile, acquistata da un collezionista italiano per 2.400 euro, cento euro in più di un'offerta arrivata dalla Cina.

Segue in ordine di prezzo, Joaquin Correa, con 1.150 euro, e Luis Alberto, con 800 euro.

Un grazie alla famiglia Immobile ed alla società della Lazio, per aver condiviso la proposta di Ciro di scegliere due APS della sua città da sempre impegnate in prima linea, a sostegno delle fasce più deboli.