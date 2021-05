A cura della Redazione

“Intervento di rimozione e conferimento dei rifiuti presenti nell’area di proprietà demaniale denominata ‘Salera’ sita nel comune di Torre Annunziata in Lungomare di Oplonti”. E’ questo l’oggetto della determina dirigenziale del 28 dicembre dell’anno scorso in cui è specificato anche il quadro economico riepilogativo della spesa.

A distanza di 4 mesi e mezzo, lunedì 17 maggio sarà indetta la gara per la rimozione delle tonnellate di rifiuti (contrassegnate con le freccette) giacenti sulla spiaggia della Salera prospiciente il Lungomare di Oplonti. L’importo a base d’asta è di oltre 2 milioni e 665mila euro, risorse finanziate con fondi della Regione Campania.

I rifiuti saranno conferiti, previo una loro caratterizzazione, ad una discarica autorizzata. Si tratta, quindi, di un intervento di rimozione dei rifiuti e non di bonifica dell’area, a cui si darà seguito successivamente con il reperimento di ulteriori risorse, visto che i 7 milioni e 200mila euro stanziati dalla Regione non sarebbero sufficienti per la completa bonifica di tutta la spiaggia della Salera.

Con la rimozione dei rifiuti, si potrà finalmente osservare il mare dalla bretella di collegamento porto-zona industriale, attualmente impedito alla vista dalle montagne di rifiuti giacenti lungo il percorso.

Un opera attesa da anni e che rientra nell’ambito dell’intervento di risistemazione ambientale del porto di Torre Annunziata.