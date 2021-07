A cura di Salvatore Cardone

È scomparso un grande amico francese di Torre Annunziata: Patrick Boré. Sindaco di La Ciotat per circa vent’anni, dal 2001 al 2020, è stato il fautore del gemellaggio tra la sua città e Torre Annunziata nel 2006.

L’anno precedente era stato il primo cittadino Francesco Maria Cucolo a visitare la cittadina della Provenza-Costa Azzurra, mentre ad ufficializzare questo gemellaggio con la fascia tricolore è stato il sindaco Luigi Monaco, che ha ricevuto quindici anni fa proprio il “ maire” Patrick Boré a Torre Annunziata.

Poi ci sono stati diversi scambi culturali: gli studenti del “Pitagora - Croce” si sono recati a La Ciotat, una delegazione guidata dall’assessore Genevieve Boissier è stata ricevuta dal sindaco Vincenzo Ascione. C’è stato persino un incontro a carattere sportivo tra alunni del Circolo Didattico “Giancarlo Siani” e una scolaresca della cittadina balneare francese, mentre un gruppo di cittadini di La Ciotat, guidato dalla presidente del comitato di gemellaggio Ghislaine Champion, è venuto ad ammirare le nostre bellezze artistiche (Villa di Poppea, Museo dell’Identità), le Terme Nunziante, il Parco Parnaso e il Pastificio Setaro. Patrick Boré è diventato senatore nel luglio dell’anno scorso e a succedergli successivamente sulla poltrona di sindaco è stata Arlette Salvo, attualmente ancora primo cittadino. Poi una lunga malattia ha spento lentamente Boré che qualche giorno fa ci ha lasciato.

Noi torresi lo ricorderemo sempre per aver unito per la prima volta le nostre due città in un vincolo di forte amicizia.