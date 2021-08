A cura della Redazione

Pubblicate le graduatorie per l’ammissione al beneficio del sostegno alimentare relativo all’anno 2021.

Il comune di Torre Annunziata ha aderito al progetto di sostegno sociale “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” proposto dal Banco Alimentare Campania ONLUS per il biennio 2021/2022, che prevede la distribuzione mensile (agosto escluso) di un pacco contenente generi di prima necessità in favore di famiglie che versano in condizioni di disagio economico.

«Il progetto, condotto in collaborazione con i Servizi Sociali, ha l’obiettivo di sostenere le famiglie bisognose del territorio attraverso l’assegnazione di un pacco alimentare – afferma l’assessore Luigi Cirillo -. Con il nuovo Avviso, è stato fatto un ulteriore sforzo per poter aiutare una platea maggiore di utenti, le cui condizioni socio-economiche sono state ulteriormente aggravate dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria.

Grazie all’impegno dell’Assessorato alle Politiche Sociali e al lavoro dell’Ufficio di Piano, è stato possibile esaminare velocemente e in modo capillare le istanze pervenute. Questa attività ha consentito di individuare prontamente i beneficiari che avevano presentato una documentazione incompleta, al fine poi di contattarli per l’invio delle opportune integrazioni. In questo modo – conclude - si è azzerata l’eventualità dell’esclusione dei cittadini per l’incompletezza della documentazione presentata».

Le graduatorie sono disponibili sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it.