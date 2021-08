A cura di Domenico De Vito

Fervono i preparativi per festeggiare i due torresi medagliati Ciro Immobile e Imma Testa.

Stasera alle ore 20,00, presso l’area parcheggio della sede comunale di via Provinciale Schiti a Torre Annunziata, la medaglia d’oro agli Europei di calcio 2020 e la medaglia di bronzo di pugilato femminile di Tokyo 2020 saranno premiati dal sindaco oplontino Vincenzo Ascione in una cerimonia ufficiale. A presentare la serata Cinzia Profiti e Dino Piacenti.

A causa del Covid, i partecipanti sono a numero limitato, ma è possibile assistere alla cerimonia in streaming sulla pagina facebook del Comune di Torre Annunziata- Pagina istituzionale.

Intanto Il goleador della Lazio Ciro Immobile è già giunto a Torre Annunziata. L’abbiamo incontrato stamattina al Bar dei Portici assieme al padre Antonio mentre sorseggiava un caffè, attorniato da suoi estimatori.

“Sono sempre felice di ritornare a Torre Annunziata – ha affermato Ciro – dove vivono i miei genitori e dove ho trascorso la mia fanciullezza. Quando vengo qui trovo intorno a me sempre tanto calore e affetto e questo non può che farmi piacere”. Poi l'attaccante della Nazionale è stato letteralmente rapito da giovani tifosi per foto ricordo e autografi, dimostrandosi ben disponibile ad accontentare tutte le richieste.