Due giornate interamente dedicate alla vaccinazione degli studenti 12-17enni e del personale scolastico non ancora vaccinato. Gli open day, organizzati dal responsabile vaccinazioni nelle scuole Pierluigi Pecoraro, sono quelli programmati per le prossime domeniche 5 e 12 settembre 2021 con orario dalle 8:00 alle 20:00.

Anche in questa occasione non è necessaria alcuna prenotazione. Non solo l’Asl Napoli 3 con l’intenzione di spingere al massimo sull’acceleratore della macchina vaccinale, per tutti i ragazzi che andranno a vaccinarsi nei punti distribuiti sul territorio aziendali regalerà un gadget: zainetti in tela, calamite, evidenziatori e, finanche, fino ad esaurimento delle scorte, cuffiette bluetooth.

Domani 3 settembre 2021 dalle 18:00 alle 24:00 torna anche “VaccinPiazza” con la presenza delle unità mobili Asl a Pomigliano D’Arco in piazza G. Leone e piazza Mercato.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.aslnapoli3sud.it