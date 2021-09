A cura della Redazione

Ha preso il via questa mattina il servizio di Asilo Nido di Torre Annunziata presso l’Ambito N30 di via Parini, gestito dalla Cooperativa “Raggio di Sole”.

Per l’occasione sono state inaugurate anche le nuove aule previste in seguito all’incremento dei posti disponibili fino ad 83 unità: 50 nella sede della città oplontina, di cui 9 destinati al comune di Trecase, e 33 in quella di Boscotrecase.

«Siamo felici di poter offrire nuovamente un servizio importante ai cittadini - afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Cirillo -. L’Asilo Nido funziona in maniera impeccabile, e siamo entusiasti che i genitori ci abbiano espresso più volte il loro gradimento.

Sono in allestimento, inoltre, sempre presso la sede dell’Ambito N30, nuove stanze che ospiteranno la ludoteca comunale, e a tal riguardo nei prossimi mesi verrà redatto un Avviso Pubblico per poter accedere al servizio».