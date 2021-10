A cura di Antonio Papa

Era il 16 ottobre del 1921.

Una immagine unica immortala un momento straordinario in un luogo simbolo della gioventù torrese e non solo.

La posa della prima pietra ai Salesiani di Torre Annunziata ci riporta a quel giorno in compagnia delle personalità eccellenti che contribuirono a realizzare il centro di aggregazione e formazione che nel corso di questo primo secolo di vita ha forgiato migliaia di ragazzi, spesso salvandoli dalla piaga del lavoro minorile negli anni del primo dopoguerra, dalla crisi economica, dai tanti problemi che hanno contribuito al degrado di questa nostra città.

Per la costruzione dell’Istituto Salesiano in via Margherita di Savoia erano presenti la Contessa Teresa Guarracino, il parroco dello Spirito Santo don Sabato De Felice, il parroco di A. G.P. don Emilio Lambiase, il reverendo don Tommaso Stile, il reverendo don Gaetano Sannino, don Piacente, don Nardella, la signora Maresca, la signora Tamburro Granato Giuseppina e i tanti ospiti, grandi e piccoli di quella meravigliosa giornata.