A cura di Antonio Papa

Franco Spera, nato il 7 novembre 1932, è stato un personaggio molto noto a Torre Annunziata.

I suoi esordi, fin dagli anni '50, raccontano di una stretta collaborazione nel campo cinematografico con Dino De Laurentiis, continuata fino al ciclo conclusivo dell’esperienza nazionale del grande produttore torrese e la relativa partenza verso l’America.

Franco Spera non volle inseguire il successo oltre frontiera, cercò nella sua terra di raggiungere ed affermarsi nel campo lavorativo e professionale con una miriade di progetti, frutto del suo ingegno, delle sue innate capacità e di una geniale dinamicità.

Aveva nel giornalismo un’altra delle sue tante passioni, redigendo articoli che venivano pubblicati su “Il Roma” e “Il Mattino”.

Lo si ricorda, inoltre, in attività legate alla promozione e valorizzazione delle tante prestigiose manifestazioni che venivano presentate a Torre Annunziata, tra cui un Cantagiro del 1969, in cui contribuì a gestire l’organizzazione e il servizio d’ordine della kermesse musicale nazionale allo stadio Comunale, a cui parteciparono artisti del calibro di Iva Zanicchi, i Camaleonti, Massimo Ranieri, Lucio Battisti, Equipe 84, Mal, Dori Ghezzi.

E per restare in tema, negli anni '60, a lui si deve parte del successo delle magnifiche serate organizzate al Lido Azzurro del patron Luigi Manzo, come per le altrettanto magiche serate di gala vissute in un Metropolitan vestito a festa, palcoscenico di valore assoluto e protagonista anch’esso tra attori e attrici di livello internazionale.

Personaggio intraprendente, amava spaziare ed eccellere in tutti i settori, riuscendo a far convogliare sulla sua persona interessi e progetti i cui risultati finali rasentavano spesso la perfezione.

Proprio in base alle caratteristiche di un miglioramento professionale costante, nel 1977 entrò nel mondo imprenditoriale fondando la società ADE.CA, in via Castriota 34, investendo interessi e capitali nel territorio torrese.

Riconoscimenti importanti e cariche prestigiose gli vennero affidati negli anni a seguire.

Presidente del Rotary, Presidente dello Sport Club Oplonti, Presidente di Assoimprese, oltre ad altre cariche ottenute a testimonianza delle sue enormi capacità di entusiasta trascinatore e coraggioso visionario.

Il 1° ottobre 2013 venne insignito della distinzione onorifica di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana proprio per i suoi alti valori umani ed i meriti imprenditoriali.

Franco Spera si spense il 7 novembre 2017, a 85 anni, a seguito di una grave malattia, lasciando la moglie Felicia Grimaldi ed i suoi tre figli Elisa, Guglielmo e Maria Paola.

Le esequie si svolsero il 9 novembre nell’affollatissima Chiesa della SS. Trinità di via Gino Alfani, a Torre Annunziata.