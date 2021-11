A cura di Domenico De Vito

“Fratelli tutti”, arbitro d’eccezione oggi per dirigere la gara amichevole di beneficenza al Fersini di Formello: è Ciro Immobile.

Gara amichevole per beneficenza oggi a Formello. L’evento “Fratelli tutti” vedrà affrontarsi in campo la squadra del Papa e la rappresentativa dell’organizzazione mondiale dei Rom. Arbitra Ciro Immobile, della "sezione" di Torre Annunziata.

Il bomber della Lazio, in veste straordinaria di direttore di gara, ha rilasciato in un video, pubblicato sugli account social ufficiali biancocelesti, alcune dichiarazioni prima del suo ingresso in campo.