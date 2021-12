A cura di Giuseppe Chervino

Gianluca Guidi è praticamente nato su un palcoscenico teatrale. Lo si percepisce immediatamente, appena appare dal fondale per conquistare, senza mai mollarlo, il centro scena. Sprigiona una capacità affabulatoria in grado di tenere desto il pubblico sempre, quando canta e quando “racconta”. Una magia che si è ripetuta anche ieri sera al Politeama di Torre Annunziata in occasione della overture della nuova rassegna teatrale fortemente voluta dal patron della struttura Salvatore Casotti coadiuvato dal direttore artistico della kermesse Achille De Luca.

“L’avevo proprio pensata così la nostra prima. Devo ringraziare Gianluca Guidi – afferma De Luca – che ci ha consentito di conferire subito prestigio e notevole spessore artistico alla nostra rassegna”. Lo show è un delicato, gustoso, profondo, intenso tributo a the voice, Frank Sinatra. Gianluca Guidi, da autentico crooner, ne ripercorre le tappe fondamentali della sessantennale carriera attraverso sfumature sonore intimistiche quasi confidenziali, conferendo all’arrangiamento dei brani celeberrimi una struttura personalizzata, ma dallo swing non irriverente.

Chi si aspettava un “semplice” concerto musicale, è rimasto piacevolmente sorpreso dalla notevole cifra artistica fatta registrare dallo spettacolo. L’attore, regista e cantante milanese – nato 54 anni fa da una relazione tra l’attrice Lauretta Masiero e lo showman Johnny Dorelli – ha occupato brillantemente ogni spazio del palcoscenico, collegando con innata abilità la narrazione con le canzoni. E anche nel raccontare se stesso ha divertito con dissacrante ironia quando è stato chiamato, inevitabilmente, a parlare del suo “ingombrante” papà. Gianluca Guidi, in questo virtuoso tributo a Frank Sinatra, si è avvalso del supporto di eccellenti, eclettici musicisti, tutti campani: Andrea Rea (pianoforte), Daniele Sorrentino (basso) e Amedeo Ariano (batteria).

Un emozionato Achille De Luca ha voluto dedicare la serata al suo fraterno amico Ciro Russo, scomparso improvvisamente domenica scorsa ed ha commentato così l’evento: “È stata una serata magica e di grande classe. Ascoltare Gianluca Guidi con una suggestiva aria natalizia in un teatro accogliente e con un pubblico attento e competente, non poteva rappresentare migliore apertura della nostra rassegna teatrale. Grazie ai validissimi musicisti di fama europea che hanno ancora di più impreziosito lo show. Grazie Amedeo Ariano, Andrea Rea, Daniele Sorrentino per le vostre armonie, grazie ai fonici Pasquale Belfiore e Franco Quartuccio. E grazie a tutti Voi che ci date fiducia. Buon Natale a tutti”. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 14 gennaio 2022 per il secondo spettacolo in rassegna. Sul palco del Politeama saliranno Lino D’Angiò e Alan De Luca che guideranno una serie di artisti nel variegato show dal titolo “E che teatro!”.