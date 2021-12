A cura di Antonio Papa

Luigi Cucolo nacque a Torre Annunziata il 5 giugno 1937. Suo padre era il famoso avvocato Gabriele Cucolo che nei suoi incarichi professionali aveva partecipato a processi molto importanti, seguitissimi dall’opinione pubblica.

Luigi iniziò con gli studi classici a Torre Annunziata, laureandosi in Legge a Napoli, ma per il suo percorso professionale decise di esercitare la professione di docente anziché quello di avvocato in virtù del suo carattere e delle sue qualità propense all’insegnamento, all’addestramento e all’istruzione dei giovani ragazzi.

Nei primi anni insegnò educazione civica all'Istituto alberghiero di Vico Equense, poi acquisì cattedra a Torre Annunziata, prima al Graziani e in seguito al Cesaro per insegnare diritto.

Negli Anni '60 l’incontro con Carla Sparano, giovane brillante, professoressa e giornalista, fece scoccare la scintilla dell’amore tra i due docenti che convolarono a nozze il 25 ottobre 1969 nella Basilica di Santa Chiara a Napoli, con Franco Maria Cucolo, fratello di Luigi e futuro sindaco di Torre Annunziata, a fare da testimone delle nozze.

Carla, tra l’altro, era una giornalista e a quei tempi collaborava con “La Voce della Provincia”, curando la rubrica, “A colloquio con Carla”.

Luigi era un docente straordinario con una innata disponibilità per l'insegnamento.

I suoi allievi, oggi gran parte di loro affermati professionisti in diversi settori sociali, raccontano che fosse capace di condurre per mano con rara sensibilità lo studente facendogli amare una disciplina difficile e complicata come quella di diritto in modo agevole, con un metodo di approccio unico nel suo genere.

Amava sedersi sulla cattedra, con i suoi ragazzi al centro dell'aula, e chiacchierare di diritto in modo intelligente, a tratti spassoso, sempre interessando i suoi interlocutori.

Un male crudele lo rubò all’affetto dei suoi cari il 26 dicembre del 1998 a Livorno dove si era trasferito con la signora Carla e i figli Gabriele e Fabio, a soli 61 anni.