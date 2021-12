A cura di Antonio Papa

Diabolica Irma Testa! Questa volta è stata lei stessa, la meravigliosa atleta di Torre Annunziata, a porre un quesito amletico.

Proprio in occasione delle festività natalizie che ha trascorso nella propria città natia, Irma ha pubblicato una immagine sui suoi seguitissimi canali social accompagnandola ad un commento che ha dato adito a mille interpretazioni da parte dei numerosissimi follower che la seguono ininterrottamente.

Proprio questa mattina è uscita una bella intervista sul “Corriere della sera” in cui Irma ha ricordato tutto quello che ha trascorso durante quest’anno incredibile, con il sogno realizzato della Medaglia Olimpica a Tokyo e proiettandosi con grandi ambizioni verso Parigi 2024, dove proverà l’assalto alla medaglia più pregiata, quella d’oro.

Ma torniamo alla strettissima attualità, con il post sui social pubblicato nel pomeriggio di oggi.

Ebbene, eccola seduta in una bella poltrona rossa, elegantemente immortalata mentre sorseggia un aperitivo, splendida e sensuale nel suo vestitino color viola, coperta da calze molto eleganti immerse negli stivali scuri.

Foto splendida, senza dubbio, ma è lei stessa, come dicevamo all’inizio, a far sorgere il dubbio su un particolare sospetto con questa frase: “Tutto quello che ho mangiato in questi giorni, l’ho mangiato soltanto “PE' DEVUZION”. E allora perché ho questa panzella da tre giorni? Qualcosa non torna. MAMMAAAAA (la panzella potete ammirarla nella foto)".

Immediatamente, come era prevedibile, si è scatenato il tam tam dei commenti sui social.

La “panzella” nominata da Irma, ha incuriosito centinaia di lettori e in tanti stanno già facendo gli auguri sperando che si tratti di una gravidanza.

Aspettiamo e restiamo in attesa che la stessa Irma sappia metterci al corrente degli eventi!

Per il momento, restano d’obbligo i nostri auguri affinché possa trascorrere nella nostra città ancora giornate felici e spensierate, ricche d’amore, in attesa degli eventi futuri.

Auguri Irma!