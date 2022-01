A cura della Redazione

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, torna sull'argomento scuole. In una nota indirizzata ai ministri dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e della Salute, Roberto Speranza, vengono forniti i dati dei contagi relativi alla settimana 11-17 gennaio, ossia quella in cui sono state avviate in presenza le attività didattiche dopo la pausa natalizia.

"I dati rilevati dalle nostre Aziende Sanitarie sui positivi registrati in età scolastica nella settimana 11-17 gennaio 2022 ammontano a 25.745", scrive De Luca. Numeri che fanno riferimento alle scuole che vanno dall'infanzia alle medie, ovvero quelle per le quali il Governatore aveva disposto la DAD fino al 29 gennaio («per implementare, nel frattempo, la campagna vaccinale», aveva detto), provvedimento poi vanificato dalla decisione del TAR di sospendere la relativa ordinanza del 7 gennaio scorso dopo l'impugnazione del Governo e di un gruppo di mamme NO DAD.

La più colpita è la fascia 6-10 anni, ossia gli alunni delle elementari: registrati 10.881 casi. A seguire troviamo i bambini tra 0 e 5 anni con 7.442 positivi, e da 11 a 13 anni con 7.422 positivi in 7 giorni.

"Ritengo opportuno inviare questi dati al Ministero della Salute, e, per sua opportuna conoscenza, al Ministro dell'Istruzione Bianchi", ha concluso De Luca.