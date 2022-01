A cura della Redazione

Pubblichiamo di seguito la nota della Unità di Crisi della Regione Campania sull'emergenza Covid. In particolare, il comunicato fa riferimento ai dati trasmessi lo scorso martedì 18 gennaio e relativi ai contagi nella fascia di età scolastica (0-13 anni).

«A fronte della confusione generata da interpretazioni infondate, si riconfermano i numeri raccolti dall’Unità di Crisi in relazione ai contagiati in Campania in età scolastica e trasmessi nella giornata di martedì scorso: 25.745 positivi registrati tra l’11 e il 17 gennaio 2022».

«In merito al dato dell’Asl Napoli 1 - precisa ancora l'Unità di Crisi - secondo cui nello stesso periodo i contagiati sarebbero solo 145, come già chiarito dalla Direzione dell’Azienda Sanitaria si tratta dei soli casi segnalati dai dirigenti scolastici per i contagi avvenuti all’interno delle classi. Nel periodo 11-19 gennaio i contagiati da 0 a 13 anni nel territorio dell’Asl Napoli 1 sono stati 4.978, che, se confrontati con i dati degli ultimi 10 giorni del 2021, registrano un incremento del 132%».