A cura di Giuseppe Chervino

“A tu per tre” è un triangolo che nemmeno Maurizio Casagrande avrebbe mai considerato senza l’irrompere della pandemia nelle nostre vite. E’ lo stesso artista partenopeo, infatti, a definirlo “uno spettacolo agile e leggero che mi permettesse di girare con facilità in un periodo di grande difficoltà per le restrizioni e le incertezze della pandemia che ci ha colpiti così duramente”.

L’eclettico attore, autore e regista partenopeo ha realizzato un semplice ma nel contempo profondo ménage à trois artistico con la pianista Claudia Vietri e la cantautrice Ania Cecilia. Una conversazione amichevole, cordiale, quasi privata che Casagrande ha costruito affidandosi alla memoria descrittiva degli innumerevoli episodi che hanno caratterizzato la sua lunga e luminosa carriera artistica.

Inizialmente il lavoro appare come una creazione estemporanea, ma poi il racconto conduce in un ambiente elegante e attraente facendo evidenziare una costruzione teatrale gradevole dove emergono alcuni brani musicali scritti ed interpretati dalla convincente Ania Cecilia.

“A tu per tre” è stato il secondo appuntamento della rassegna teatrale del Politeama di Torre Annunziata. La kermesse proseguirà nel mese di febbraio dove sono previsti ben tre spettacoli: venerdì 11 con la voce dell’Orchestra Italiana Gianni Conte in “I dduje paravise”; venerdì 18 “E che Teatro” con in scena Alan De Luca, Lino D’Angiò e altri 14 artisti; venerdì 25 con Vittorio Marsiglia in “Canzonando”, viaggio nella grande tradizione napoletana del varietà.

“Per questo trittico di spettacoli – comunica il direttore artistico della rassegna Achille De Luca – abbiamo previsto un mini abbonamento ad un costo molto comodo che è possibile acquistare al botteghino del teatro Politeama aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.30”.