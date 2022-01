A cura di Salvatore Cardone

Un programma televisivo incentrato su Torre Annunziata in “Le storie di Mela Verde”, trasmesso questa mattina su Canale 5.

Il presentatore ha accolto sul porto della città oplontina le barche dei pescatori rientrate dopo la pesca, mostrando ai telespettatori tutto il pescato. Dopo lo chef Andrea Giugliano ha preparato i vari piatti di mare di sua inventiva. Successivamente la dottoressa Paola Nitrato Izzo, consulente del laboratorio Agrobios, addetta al controllo di tutto il settore alimentare e in particolare dei frutti di mare, ha spiegato come avviene la stabulazione di tali prodotti per evitare rischi alla salute.

La telecamera è entrata poi nel pastificio Setaro, dove Vincenzo Setaro ha mostrato il processo di lavorazione della pasta dall’inizio fino all’incartamento, dicendo orgogliosamente che ogni giorno vengono prodotti artigianalmente soltanto venti quintali di vari tipi di pasta, venduti in tutto il mondo. A questo punto sono state proiettate foto di quando, tra l’Ottocento e il Novecento, Torre Annunziata aveva moltissimi pastifici che facevano asciugare la pasta per strada, sui marciapiedi, o sui terrazzi.

La trasmissione è continuata nei vigneti del nostro vulcano, dove c’è la Cantina del Vesuvio di Maurizio Russo, intervistato sulle varie qualità di uve e di pregiati vini che produce ed esporta ovunque.

Insomma ancora una volta il nostro territorio è stato al centro di un programma molto seguito che ha elogiato le produzioni enogastronomiche di Torre Annunziata e del circondario, a dimostrazione del fatto che siamo un’eccellenza a tavola.

