Chiude, nuovamente, il plesso di via Gambardella dell'Istituto Comprensivo "Alfieri" di Torre Annunziata.

Appena lunedì scorso era ripresa l'attività didattica in presenza dopo diversi giorni di stop a causa delle ciriticità statiche rilevate nell'edificio che ospita le aule. Quasi tutte le classi erano rientrate nella sede di via Gambardella mentre altre erano state trasferite al plesso di via Caravelli.

Oggi, a seguito della protesta di molti genitori che non si sentono rassicurati sulle condizioni strutturali, l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto la chiusura, presumibilmente da lunedì 21 febbraio, dell'Istituto.

«Effettueremo il monitoraggio non solo sulla parte che presenta qualche problema ma sull'intero plesso scolastico - afferma l'ing. Gino Di Donna, dirigente dell'UTC -. Inoltre, avvieremo la procedura l'individuazione dell'impresa che dovrà effettuare gli interventi di manutenzione che si protrarranno all'incirca per 45 giorni. In queste condizioni - prosegue Di Donna - abbiamo ritenuto chiudere la struttura per evitare promiscuità tra studenti e personale della ditta incaricata».

Intanto, lunedì era prevista una protesta dei genitoriche chiedevano, per l'appunto, la chiusura della scuola.