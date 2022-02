A cura della Redazione

Questione plesso scolastico di via Gambardella, sede dell'Istituto comprensivo "Alfieri" di Torre Annunziata L’Associazione Genitori Insieme per la Scuola, in un comunicato, esprime tutto il suo disappunto per la nota vicenda delle criticità persistenti relative alla carenze strutturali dell'edificio e per le decisioni contraddittorie che vengono assunte di volta in volta.

"Nella giornata di ieri, studenti e famiglie afferenti al plesso di via Gambardella - scrive l'Associazione - sono stati per l'ennesima volta travolti da caotiche notizie prodotte dalla gestione amministrativa alquanto discutibile della Preside Papa, che ha rassegnato le dimissioni, e dell'UTC guidato dall'arch. Di Donna.

Come Associazione Genitori ancora una volta assistiamo ad un clamoroso rimbalzo di gravissime responsabilità che hanno visto l’ arch. Di Donna prima relazionare e rassicurare ampiamente la platea scolastica nel Consiglio di Istituto del 9/2, poi inviare una nota tecnica di riapertura per il 14/2, di seguito richiedere ulteriori chiarimenti alla ditta incaricata dei saggi e verifiche di staticità il 15/2 ed, infine, ricevuta la risposta, "proporre" al Sindaco nuova chiusura per procedere nelle verifiche statiche di tutto il plesso in data 16/2 (quando il Sindaco si è dimesso!), contraddicendo se stesso per quanto dichiarato pubblicamente il 9/2! Ieri, a conclusione di piroette e capogiri semantici, questa "proposta" di interdire di nuovo tutto il plesso è stata inoltrata alla Preside Papa che, prendendone atto, si è dimessa.

Pertanto, l’Associazione Genitori Insieme per la Scuola - conclude la nota - chiede le dimissioni immediate del Dirigente Arch. Di Donna che, di fatto, ha definitivamente minato la fiducia delle famiglie degli studenti e che, in ogni caso, ha permesso che si svolgessero lezioni in presenza per studenti ed operatori scolastici in una struttura considerata tecnicamente prima sicura e poi forse di nuovo non sicura (?) nell'arco di una settimana e che resta tuttora formalmente aperta!

In attesa del Commissario Prefettizio Insieme per la Scuola si rende disponibile sin d'ora a collaborare per rinvenire soluzioni alternative praticabili per riportare gli studenti del plesso Gambardella Alfieri in presenza, vedendosi garantito il Diritto all'Istruzione da troppo tempo negato a causa di una malagestione amministrativa".