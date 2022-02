A cura della Redazione

La comunità di Boscoreale ricorda Antonio Morione, il commerciante ittico di Torre Annunziata ucciso il 23 dicembre durante un tentativo di rapina nella sua pescheria in via Giovanni Della Rocca. A due mesi dal quel barbaro delitto - su cui stanno ancora indagando i carabinieri per individuare i farabutti che hanno sparato - verrà celebrata una Santa Messa in suffragio di Antonio.

La funzione religiosa si svolgerà alla Arciconfraternita del SS. Rosario a Boscoreale, mercoledì 23 febbraio alle ore 19.

Al termine, verrà deposto il "cero della Giustizia" davanti all'esercizio commerciale dove si verificò l'omicidio. All'iniziativa prenderà parte anche il Presidio di Torre Annunziata dell'associaizone "Libera".