Scuole comunali, strade ed edifici pubblici: aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza del patrimonio comunale di Torre Annunziata.

L'Area Tecnica del Comune, guidata dal dirigente facente funzioni, il segretario generale Lorenzo Capuano, ha pubblicato la determina con la quale viene assegnato l'appalto alla ditta Edil Plinio srl di Torre Annunziata per poco più di 35mila euro, risultata aggiudicataria tramite la procedura MEPA (il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). In precedenza, erano stati inoltrati dall'Ente inviti a presentare offerta a 15 ditte ma senza alcuna risposta, per cui la gara era andata deserta. Poi, la riproposizione con le offerte presentate da 2 società, una della quali accettata.

Nelle more dell'affidamento definitivo - una volta acquisita l'intera documentazione e verificati i requisiti -, il Comune ha deciso di disporre con urgenza l'avvio degli interventi al IV Circolo Didattico "C. N. Cesaro", affidandoli alla Edil Plinio, laddove sono presenti criticità strutturali all'ingresso principale della scuola in via Vittorio Veneto (distacco di calcinacci ed intonaco), attualmente interdetto, e condizioni igienico-sanitarie fatiscenti nel piano seminterrato (risalita di liquami dal sistema di scarico dei bagni), circostanza che ha costretto la Dirigenza scolastica ad adottare i doppi turni per le classi delle elementari e dell'Infanzia.