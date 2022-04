A cura della Redazione

Sono terminati i lavori di realizzazione dell’area di sgambatura per cani in via Solferino, zona Rovigliano, a Torre Annunziata.

Nel settembre 2019, la giunta municipale guidata dall’ex sindaco Vincenzo Ascione demandò all’Ufficio Tecnico Comunale la realizzazione di un progetto finalizzato dalla sistemazione di un’area di circa duemila metri quadrati posta nel tratto terminale di via Solferino. Ora l’iter è giunto finalmente al termine.

La vigilanza e il controllo dell’area, completamente recintata e fruibile dai cittadini e dai loro amici a quattro zampe 24 ore su 24, saranno garantiti da telecamere posizionate direttamente in loco, e dalla Polizia Locale. I cittadini dovranno attenersi al regolamento d'uso riportato sul cartellone all’ingresso.