A cura di Giuseppe Chervino

I volti distesi e soddisfatti di Salvatore Casotti e Achille De Luca accolgono con la consueta cortesia e disponibilità gli abbonati del Politeama di Torre Annunziata. Il patron della struttura e il direttore artistico quasi coccolano i torresi che hanno conferito loro fiducia condividendo il progetto di una rassegna teatrale autonoma.

E’ l’ultimo appuntamento della kermesse che ha avuto inizio il 21 dicembre scorso con il sontuoso concerto di Gianluca Guidi e che si è conclusa ieri sera con un evento di spessore artistico altrettanto imponente. Il sax di Stefano Di Battista e la voce di Nicky Nicolai hanno propagato emozioni autentiche in platea attraverso un evento musicale delicato, soffice, virtuoso, seducente.

Luci spente, sipario aperto e full immersion per due ore in un’atmosfera magica e ammaliante che ha catturato letteralmente l’attenzione dei presenti. Il jazz declinato nelle sfumature più intime, calde, confidenziali. Tratti sonori proposti con profondità, maestria, padronanza in un concerto di indiscussa bellezza acustica grazie al supporto fondamentale di musicisti di eccelso livello quali Andrea Rea (pianoforte), Daniele Sorrentino (basso) e Luigi Del Prete (batteria). Manco a dirlo, tutti napoletani.

Non solo musica, però. Il contatto con gli spettatori è diventato assoluto e coinvolgente anche attraverso una conversazione amichevole, ironica su faccende personali tra palco e realtà della coppia artistica e di vita Nicolai-Di Battista.

«La nostra prima esperienza di rassegna teatrale-musicale si chiude stasera, ma con Salvatore Casotti siamo già a lavoro per allestire il cartellone della prossima che partirà ad ottobre», ha comunicato Achille De Luca. Il direttore artistico ha svelato anche alcuni nomi degli artisti contattati: Stefano De Martino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Francesco Procopio, I Ditelo Voi, Alan De Luca, Lino D’Angiò, Gigi Finizio, Andrea Sannino. «Insomma, non prendete impegni con teatri dei comuni limitrofi o del capoluogo – ha concluso Achille De Luca rivolgendosi affettuosamente ai pubblico in sala - perché al Politeama, percorrendo chilometri zero, sotto casa vostra, assisterete a spettacoli di qualità».

L’organizzazione sta lavorando per affiancare alla nuova stagione teatrale anche la quarta edizione del “Premio Città di Torre Annunziata” riservato alle compagnie amatoriali e promosso dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), con la possibilità di sottoscrivere miniabbonamenti.

Ma gli eventi del Teatro Politeama non terminano qui. Il prossimo 22 aprile è in programma il concerto di una band storica, “Il Giardino dei Semplici”. Chi vuole esserci può prenotare gli ultimi posti disponibili in platea.