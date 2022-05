A cura di Giuseppe Chervino

Le lacrime di commozione di Mara Venier, la “sua” “Domenica In” in diretta su Rai Uno, la torta, il pezzo forte del suo repertorio,“Tu non mi lasciare mai”. Nello Buongiorno ha festeggiato così, davanti a oltre tre milioni di telespettatori, il suo settantaseiesimo compleanno. E’ stata la stessa Mara Venier a volere omaggiare la sua storica amicizia con the voice senior più bella d’Italia concedendogli il prestigioso centro studio televisivo in chiusura della puntata di ieri primo maggio.

Il sincero, visibile coinvolgimento emotivo di Zia Mara ha suggestionato anche la sua ultima ospite, la ricercatrice in virologia Ilaria Capua, la cui attenzione è stata letteralmente catturata dal timbro, dall’estensione, dalla poesia della voce di Nello Buongiorno.

Il cantante nato a Torre Annunziata celebrerà i suoi sessant’anni di carriera (ma praticamente canta da settanta) venerdì 6 maggio al Teatro delle Arti di Salerno dove si esibirà accompagnato dalla sua band storica, gli Astrali. Mara Venier era stata invitata a realizzare un video messaggio per questo evento, ma la conduttrice ha voluto fare di più ospitandolo negli studi della Dear di Roma.

Nello Buongiorno ha dedicato un’intera esistenza alla musica. La sua è una lunga storia artistica che ha inizio nei night club di mezza Europa nei primi anni Sessanta. Riesce ad arrivare ad un pubblico più vasto grazie alla sua partecipazione a “Domenica In” di Rai Uno, nella stagione televisiva 1996/97 come voce solista dell’orchestra diretta dal maestro Gianni Mazza. Da allora ha collezionato diversi passaggi in TV instaurando un rapporto di amicizia molto forte con Mara Venier che lo vuole accanto a sé in “Ciao Mara” di Canale 5 e anche in successive edizioni della stessa “Domenica In”. Sul piccolo schermo ritorna nel novembre 2020 con la partecipazione alla prima edizione del talent “The Voice Senior” in prima serata su Rai Uno. Al grande pubblico televisivo ripropone la sua indelebile, straordinaria ed emozionante impronta black che conferisce a tutte le interpretazioni.

L’attività artistica di Nello è costituita dalla quotidiana presenza nei locali e ritrovi soprattutto della costiera amalfitana. Da anni, infatti, risiede a Positano, ma ricorda sempre con orgoglio le sue origini torresi. E appena può torna ad esibirsi con fierezza nella città che gli ha dato i natali.

(nella foto: Mara Venier, Nello Buongiorno e Ilaria Capua al termine della puntata di ieri di “Domenica In”)