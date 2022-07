A cura di Antonio Papa

Arrivare alla tappa del 60esimo compleanno ed essere considerata una delle donne più belle tra le artiste italiane è un privilegio che spetta di diritto a Patrizia Pellegrino.

Nata a Torre Annunziata il 28 luglio 1962, è figlia dell’avvocato Mario Pellegrino, consulente legale del Comune oplontino e amministratore a Palazzo Criscuolo, e di Elena Giovidelli, protagonista della Torre “bene” degli Anni Sessanta.

Patrizia fin da piccola inizia con la danza classica ed è considerata una delle allieve più promettente della scuola di Gena Pinto.

Appassionata di recitazione, inizia la scalata nel mondo dello spettacolo e nel 1977 partecipa al cast di “Onore e guapperia”.

Nel corso della carriera artistica riesce ad inanellare partecipazioni a numerosi programmi televisivi e film, in cui mette in mostra, oltre alla sua bellezza naturale, bravura e simpatia.

Artista poliedrica, showgirl, ballerina, presentatrice, nel suo curriculum vanta successi nel campo del cinema, del teatro e della televisione.

La vita privata di Patrizia Pellegrino

Non è stato tutto facile e bello il percorso della sua vita privata, in cui ha subito diverse amarezze: due matrimoni, la morte dopo la nascita del piccolo Riccardo, la nascita di Arianna a cui viene diagnosticata una rara malattia.

Patrizia non si è mai arresa, ha sempre combattuto con forza e determinazione le gravi avversità.

Come quella dello scorso 2021, quando gli è stato accertato un tumore al rene, prontamente asportato d’urgenza.

E’ proprio giorni fa ha dovuto fare i conti con una piccola delusione artistica in quanto, per la terza volta consecutiva, non è riuscita ad essere ammessa tra i protagonisti del programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show, dopo essersi preparata per tanto tempo per la selezione dei concorrenti.

Nonostante la momentanea amarezza, l’artista torrese è apparsa sempre in ottima forma pronta a lottare per ritornare da protagonista nel mondo dello spettacolo.

A lei vanno i nostri auguri per i suoi primi sessant’anni di vita.