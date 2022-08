A cura della Redazione

Si è insediata la nuova Direzione Strategica dell'ASL NA 3 Sud. Giseppe Russo è il nuovo direttore generale, subentra a Gennaro Sosto. E' stato nominato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Napoletano, 57 anni, è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in otorinolaringoiatria e igiene e medicina preventiva ad indirizzo tecnico ospedaliero. Un lungo curriculum in posizioni direttive nella sanità pubblica campana. Il manager proviene dall'ospedale Cardarelli di Napoli dove ha ricoperto la carica di direttore sanitario.

Elvira Bianco, calabrese di Cosenza, è invece la nuova direttrice sanitaria. Medico igienista, prima dell'attuale incarico, ha svolto le stesse mansioni all'ASL di Avellino. E' dipendente ASL Napoli 3 Sud, direttore del servizio di epidemiologia e prevenzione dal 2020.

Infine, Michelangelo Chiacchio sarà il neo direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria. Di Grumo Nevano, 51 anni, è laureato in Economia e Commercio. Proviene dall'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno dove ha ricoperto la carica di direttore del servizio economico-finanziario.