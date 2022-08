A cura della Redazione

Pubblicato sul sito del Comune di Napoli il bando di concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato e determinato, di personale per complessivi 1.339 posti da ripartirsi tra lo stesso Comune di Napoli e la Città Metropolitana. A questi, si aggingono altri 55 posti per dirigenti.

Possono partecipare diplomati (categoria C) e laureati (categoria D). Diversi i profili richiesti, consultabili nei relativi bandi. La domanda va presentata in via telematica a partire dal 10 agosto ed entro l'8 settembre prossimo. Occorre pagare una tassa di concorso di 10,33 euro.

Tra i posti messi a concorso, anche 268 nel settore della Polizia Locale, tra agenti e istruttori direttivi (laureati).

Tra i profili richiesti, quelli di istruttore amministrativo, economico-finanziario, contabile, comunicazione-informazione, informatico, agronomo, tecnico, culturale, maestri di scuola, assistenti sociali.

Per tutte le informazioni, è possibile consultare il seguente link: https://www.comune.napoli.it/bandi-di-concorso.

Sede e data delle prove - una scritta e una orale, con eventuale ma probabile preselettiva considerato il copioso numero di istanze che sicuramente verranno inoltrate - verranno comunicate successivamente. L'intero iter concorsuale è gestito dal Formez.

Le assunzioni si perfezioneranno entro l'anno e in ogni caso le graduatorie degli idonei resteranno aperte per tre anni. Da queste si attingeranno le risorse umane all'occorrenza destinate a ricoprire i posti vacanti.

“Questo concorso organizzato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Napoli - dichiara il sindaco Gaetano Manfredi - colloca la nostra città al centro dell’Area Metropolitana per le politiche assunzionali nella pubblica amministrazione, rispondendo ad una serie di esigenze che meritavano risposta da anni”.