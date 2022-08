A cura della Redazione

Presunta presenza di due ordigni residuati bellici a Capo Oncino a Torre Annunziata. La Capitaneria di Porto oplontina ha interdetto la navigazione nel tratto di mare antistante l'area dell'arenile puibblico incastonato nella costa torrese (queste le coordinate geografiche: 40° 45' 13.6N - 14° 25' 58E).

La stessa Capitaneria ha richiesto alla Prefettura di Napoli l'intervento del nucleo specializzato per operazioni investigative e conseguente eventuale bonifica, anche in considerazione dello specchio di acqua interessato che si trova in zona destinata alla balneazione.

L'accesso alla spiaggetta resta ancora interdetto.