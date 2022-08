A cura della Redazione

Forse non tutti sanno che a Torre Annunziata esiste una pastificio artigianale in via San Francesco di Paola 16, zona Cuparella, dal nome “Pasta Storta” di Luigi Cuomo.

Un’attività, quella della pasta fresca, iniziata nel 1959 dal suocero di Cuomo, Vincenzo Cardone, operaio del pastificio Gallo, insieme ai suoi 6 figli. L’ultimo di questi, Lina, ha poi sposato Luigi Cuomo e continua questa tradizione con il marito e i due figli Vincenzo e Salvatore.

Attualmente il pastificio artigianale “Pasta Storta”, oltre alla pasta fresca, produce anche pasta ripiena, secca e gourmet.

La visita di Joe D'Andrea alla bottega "Pasta Storta"

Qualche giorno fa Joe D’Andrea, proprietario di Vera Pasta, è stato in visita alla bottega della famiglia Cuomo.

La notizia è stata riportata sulla pagina Facebook dell’azienda torrese attraverso un post accompagnato da foto.

“Ieri in una domenica torrida di agosto abbiamo ricevuto la piacevole ed inaspettata visita del proprietario di "Vera Pasta", lo chef Joe D'Andrea, che 10 anni fa ha avviato, partendo dalla sua West Chester in Pennsylvania, la sua attività che oggi riscuote un grande successo.

La missione di Joe, dopo la sua formazione in Italia, era di portare a casa attraverso la pasta artigianale i sapori semplici e veri dell'Italia con una promessa di qualità e autenticità. Ebbene Vera Pasta considerati il consenso dei #pastalovers americani e l’apertura di nuovi punti vendita c’è riuscito! Grazie Joe per essere venuto a Torre Annunziata, grazie per averci onorati della tua visita e per esserti confrontato con noi che di bontà e semplicità ce ne intendiamo".