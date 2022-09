A cura della Redazione

Giancarlo Siani, 37 anni dopo. Era il 23 settembre 1985 quando il giornalista de Il Mattino fu ucciso dai sicari assoldati dalla camorra. Le sue inchieste scomode, tese a far emergere le commistioni tra politica e criminalità organizzata, soprattutto nella città di Torre Annunziata (da cui era corrispondente per il quotidiano napoletano), ne decretarno di fatto la morte.

A 37 anni di distanza, Giancarlo è stato ricordato a Napoli da istituzioni e rappresentanti del mondo della scuola, della politica e del giornalismo. Alle Rampe Siani - lì dove Giancarlo fu ucciso a soli 26 anni - alla presenza dei familiari e di numerose scolaresche, il sindaco Gaetano Manfredi ha deposto una corona di fiori.

''La morte di Giancarlo è stata una tragedia per tutta la nostra area metropolitana - ha affermato -. L'eredità che ci ha lasciato testimonia come per difendere la democrazia non ci sia alcuno strumento più potente della conoscenza e dell'informazione perché significa creare quel senso di partecipazione democratica rispetto ai mali del tempo presente. In un momento importante per il nostro Paese, con l'imminente scadenza elettorale, riaffermare i principi della democrazia e della partecipazione è estremamente importante e non dobbiamo mai dare nulla per scontato: dobbiamo sempre impegnarci - ha concluso Manfredi - per difendere i principi democratici''.