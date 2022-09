A cura della Redazione

Elezioni politiche 2022. Alle ore 19 l'affluenza è di poco superiore al 51%, nel 2018 il 59%.

Il dato più alto in Emilia Romagna (59,74%), il più basso in Calabria (37%). In Campania raggiunto appena il 38,6% dei votanti, cinque anni fa era il 58,53%.