A cura della Redazione

Sciopero di 4 ore proclamato dai sindacati del traposrto pubblico FIT-CISL, FILT-CGIL, UIL TRASPORTI, UGL, FAISA CISAL, FAISA-CONFAIL, USB ed OR.S.A. Dalle ore 9 alle 13 di lunedì 10 ottobre sono previsti notevoli disagi per i viaggiatori che utilizzqano i treni della Circumvesuviana per spostarsi, in particolare pendolari e studenti.

Le prime partenze garantite da Napoli sono alle 13.06 (direzione Sorrento), 13.23 per Poggiomarino e 13.50 per Torre del Greco (via Cenbtro Direzionale).

Le prime partenze garantirte verso Napoli sono alle 13.01 da Torre del Greco (via Centro Direzionale), 13.16 da Poggiomarino e 13.36 da Sorrento.

Durante l'orario di sciopero, il numero delle corse è subordinato al numero dei lavoratori che hanno aderito alla protesta.