Mancano pochi giorni per la festa più sentita dal popolo torrese, quella in onore della Santissima Madonna della Neve.

Sabato 22 ottobre, ritorna, dopo due anni di assenza a casa della pandemia da Covid, la processione lungo le strade cittadine dell’icona della Madonna trasportata a spalla dai pescatori torresi. Un rito che si ripete da duecento anni, quando per la prima volta, il 22 ottobre del 1822, la Madonna fu portata in piazza Santa Teresa per proteggere Torre Annunziata dall’eruzione del Vesuvio.

Una festa, quella di quest’anno, sobria, con contenuti esclusivamente religiosi. Infatti, non ci saranno manifestazioni civili, eventi culturali e fuochi pirotecnici che hanno caratterizzato le feste degli anni addietro. Il motivo sono le scarse risorse economiche del comune oplontino, retto da una Commissione straordinaria, che probabilmente darà solo un piccolo contributo alla Basilica per concorrere ad alcune spese necessarie (addobbi in chiesa, luminarie fuori alla Basilica, bande musicali).

La processione quest’anno seguirà un percorso più breve per il restringimento di due carreggiate a causa di palazzi pericolanti (corso Vittorio Emanuele e in via Castello). Pertanto il’itinerario sarà il seguente: piazza Giovanni XXIII della Pace, via De Simone, Porto, via De Simone, corso Vittorio Emanuele III, piazza Ernesto Cesàro, corso Umberto I fino all’incrocio con via Gambardella. Poi il ritorno in Basilica.

A piazza Cesàro ci sarà la commemorazione del bicentenario dell’eruzione del Vesuvio, quando la Madonna della Neve fu portata a spalla dai pescatori in processione fino a piazza Santa Teresa. Qui, su una parete della chiesa, sarà affissa una targa per ricordare il tragico evento e l’intercessione della Madonna.

Unico evento culturale un concerto di musica classica la sera del 22 ottobre alle ore 19,00 nella Basilica della Madonna della Neve.

Infine ritorneranno le tradizionali bancarelle lungo le strade cittadine, anche se in numero più esiguo rispetto agli anni passati.

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti di viabilità e di traffico dalle ore 7 di sabato 22 ottobre è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in moltissime strade della città e, in particolare, quelle lungo le quali si svolge la processione, mentre dalle ore 9 dello stesso giorno è istituito il divieto di transito fino alla cessata esigenza.

Il divieto di sosta ritornerà alle ore 16,30, mentre il divieto di transito alle 18,00 e fino alla cessata esigenza (Ordinanza n. 87 della Polizia Municipale)