A cura della Redazione

Napoli reale firma la prima app video-guida di Napoli.

La prima video-guida della città di Napoli, e prima in tutta Italia, sarà scaricabile gratuitamente da giovedì 27 ottobre e avrà la voce e il volto della famosa influencer Napoli reale. “O fatt è chist, stateme a sentì”. Napoli reale, aka Silvana Perno, guida turistica che vanta 230 mila followers su TikTok e 111 mila su Instagram, ha deciso di sposare il progetto di un noto ingegnere napoletano e sbarcare sull’app ITguides.

La piattaforma che in precedenza raccoglieva un’ampia library di audioguide, da questa settimana permetterà ai fruitori di trovare video descrittivi ed esplicativi delle principali attrattive della città, con l’inconfondibile voce di Silvana Perno. La vera rivoluzione sta nel fatto che i video compariranno su una mappa GPS, una sorta di Google Maps, in modo da permettere a chiunque passi per una determinata via o incrocio di conoscere le bellezze circostanti e la loro storia.

Niente più cartine o guide cartacee, per accompagnare i turisti in giro per la città: basterà uno smartphone e questa innovativa applicazione. Inoltre, il racconto ricco di colore e aneddotica, che da sempre rappresenta lo stile di Napoli reale, attrae anche i napoletani che vogliono scoprire nuovi aspetti della loro città. ITguides, con l’arrivo dei contenuti di Napoli reale, si propone di diventare uno strumento fondamentale per i visitatori e al tempo stesso un’opportunità per esercizi commerciali e operatori turistici che vogliono farsi conoscere e apprezzare da chi arriva in città. Non resta che scaricare l’applicazione e girare per la città, perché “chiù ne simm e chiù bell parimm”.

Link: https://italianartguides.com