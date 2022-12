A cura della Redazione

Informativa urgente alla Camera dei Deputati del ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, sui tragici eventi a Casamicciola ad Ischia.

"Al momento sono circa 900 gli edifici interessati dalla frana - ha esordito Musumeci dopo aver espresso il profondo cordoglio per i morti -. Circa 290 gli sfollati che hanno trovato sistemazione in albergo o in autonomia. Sono 8 le vittime accertate, 4 i dispersi, 5 i feriti di cui uno ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli".

Parlando poi di quanto accaduto, Musumeci ha evidenziato come quella di sabato mattina (26 novembre) sia stata una situazione meteorologica del tutto eccezionale. Oltre 140mm di pioggia caduti, in media, in 24 ore sull'isola, con cumulate di 100mm in alcune zone in appena 2 ore, "più che sufficienti ad innescare colate di detriti che si sono rivelate fatali", ha affermato il ministro.

La maggiore intensità, tra l'una e le 5 del mattino, proprio quando si è scatenata la frana dal Monte Epomeo che ha spazzato via vite umane, case, infrastrutture, auto, trascindando tutto ciò incontrasse lungo il suo percorso da monte al mare. E, infatti, l'Osservatorio Vesuviano, grazie alle stazioni di rilevamento collocate sull'isola, ha registrato l'evento franoso alle 5.01.

Musumeci ha infine annunciato che "è iniziata l'attività di verifica degli edifici da parte dei vigili del fuoco". Attualmente, sono 272 i controlli effettuati su un totale di 950 unità abitative. 45 strutture sono risultate danneggiate e inagibili, 56 strutture agibili ma esposte a rischio esterno, 162 le strutture agibili. In particolare sono state rilevate 191 criticità gravi e sono stati presi contatti con l'Ordine dei geologi della Campania per individuare figure professionali per l'ausilio tecnico ai sopralluoghi. Nei prossimi giorni - ha concluso - verranno ultimati tutti i controlli e si potrà disporre di una migliore definizione della cosiddetta zona rossa".