Parcheggi pubblici a pagamento non custodito a Torre Annunziata: approvata dalla Commissione straordinaria l’atto di delibera con il sistema tariffario e il progetto di concessione.

La città è stata divisa in quattro zone: Bianca, A, B e C.

Appartengono alla Zona Bianca le strade dove il parcheggio è gratuito: piazza De Nicola, via Sandulli, via De Gennaro, Via Iacono, via Gambardella, via Caravelli.

Appartengono alla Zona A (ore 8,00-13,00/15,00-23,00 tutti i giorni) le strade dove il parcheggio è a pagamento con le seguenti tariffe: 0,75 euro (30 minuti) e 1,50 euro (60 minuti). Le strade interessate sono: corso Umberto I, via dei Mille, via Vesuvio, via Maresca, via Alfani, Rampa Nunziante, viale Marconi/Colombo.

Appartengono alla Zona B (ore 8,00-13,00/15,00-23,00 tutti i giorni) le strade dove il parcheggio è a pagamento con le seguenti tariffe: 0,50 euro (30 minuti), 1,00 euro (60 minuti). Le strade interessate sono: corso via Fusco, largo Manzo, area Tribuna Stadio, area Piazzale Kennedy, via Tagliamonte, via Simonetti, via Poerio, piazza Cesaro.

Appartengono alla Zona C (ore 8,00-13,00/15,00-23,00 tutti i giorni) le strade dove il parcheggio è a pagamento con le seguenti tariffe: 0.25 euro (30 minuti), 0,50 (60 minuti). Le strade interessate sono: corso Vittorio Emanuele III, ex Mercato ortofrutticolo, viale Manfredi, piazza Risorgimento.

In totale le strisce blu sono 956, quelle bianche 412, quelle per le moto 61, per gli invalidi 77, carico e scarico merci 29, Farmacia 8, riservate 44, stalli rosa per donne incinte 31, strisce verdi per la ricarica elettrica 44.

Al fine di favorire i residenti meno abbienti, i lavoratori fuori sede e i turisti sono state introdotte agevolazioni tariffarie e abbonamenti (annuali, mensili e settimanali), a seconda delle zone di parcheggio e del reddito dei residenti.

Il valore dell’appalto è stimato in euro 5.466. 362,12, Iva esclusa, per un periodo di cinque anni.

Inoltre, l’Amministrazione si riserva la possibilità (opzione) di affidare allo stesso concessionario le seguenti aree di sosta attualmente indisponibili perché “cantiere” o sito con altra destinazione d’uso:

Darsena Pescatori (Zona B): strisce blu 105, bianche 0, moto 0, invalidi 6, strisce rosa 4, strisce verdi 4.

Hub Portuale (Zona C): strisce blu 100, bianche 0, moto 0, invalidi 5, strisce rosa 4, strisce verdi 4.

Ex mercato (ulteriore arca) (Zona C): strisce blu 60, bianche 0, moto 0, invalidi 0, riservati 6, stalli rosa 4, strisce verdi 0.