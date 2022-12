A cura della Redazione

Anche per la vigilia di Capodanno, il Comando di Polizia Locale di Torre Annunziata - guidato dal comandante Giovanni Forgione - ha istituito la ZTL in via Gino Alfani, fulcro della movida torrese e luogo di aggregazione per l'aperitivo ed i brindisi di fine anno.

Il dispostivo prevede l'istituzione del divieto di sosta e fermata dei veicoli dalle ore 12 alle 19, nel tratto comrpeso tra l'intersezione con la Rampa Nunziante e il civico 6. Dalle ore 13.30, e sempre fino alle 19, scatterà poi la Zona a Traffico Limitato, ossia una sorta di isola pedonale ma in questo caso il transito di auto e ciclomotori è concesso ai residenti titolari di box, ai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, ai veicoli autorizzati e a quelli che trasportano disabili.

Per chi dovesse raggiungere i box auto in via Gino Alfani, è possibile percorrere controsenso la strada da corso Umberto I (in deroga alla segnaletica vigente) a partire dalle 13.30, prestando attenzione, ovviamente, nel tutelare l'incolumità dei pedoni presenti. In ogni caso, sul posto saranno presenti gli agenti della Municipale che disciplineranno le varie situazioni che potrebbero presentarsi.