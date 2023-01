A cura della Redazione

Allerta meteo arancione in Campania a partire dalle ore 9 di martedì 17 gennaio e fino alle ore 9 di mercoledì.

La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di criticità idrogeologica valido su tutto il territorio. Previsti piogge e temporali anche di forte intensità, vento molto forte con raffiche, e mare agitato.

A questo punto, è possibile che i sindaci dei Comuni campani option per la chiusura delle scuole, come già accaduto in precedenza.

Attenzione alta per le condizioni meteo sull'isola d'Ischia, e in particolare a Casamicciola, a seguito della frana del 26 novembre scorso.