Torna l'allerta arancione in Campania, o meglio in alcune zone, a partire dalle ore 12 di venerdì 20 gennaio e fino alle 8 di sabato.

La Protezione Civile regionale fa sapere che è attualmente in vigore un'allerta gialla fino alle 9 di domani. Dalle 9 alle 12 il livello di criticità passa a verde, ossia senza particolari problematiche. Poi viene innalzato ad arancione da mezzogiorno su area vesuviana, isole, Napoli, Piana campana, penisola sorrentina-amalfitana, Alto e Basso Cilento, Piana del Sele, Tusciano e Alto Sele.

Queste le previsioni per venerdì: "cielo molto nuvoloso o coperto con isolate precipitazioni, tendenti a divenire sparse dalla tarda mattinata e ad assumere anche carattere di rovescio e temporale di moderata o forte intensità, soprattutto sul settore costiero; le precipitazioni risulteranno localmente nevose a quote inizialmente superiori agli 800 metri ma con quota neve in abbassamento dal pomeriggio-sera fino ai 400-500 metri e localmente anche a quote inferiori, con accumuli al suolo localmente moderati sul settore interno. I venti spireranno inizialmente da deboli a moderati dai quadranti meridionali ma con tendenza a rinforzare, fino a divenire molto forti con raffiche, e a ruotare fino a disporsi da nord. Il mare si presenterà molto mosso tendente a grosso con mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature diminuiranno. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense".