Si è spento a 87 anni Federico Orsini, storica firma giornalistica nel settore dello spettacolo sul territorio vesuviano. Le collaborazioni con le prime testate risalgono agli anni ’60 quando animava, in qualità di presentatore, anche le mitiche serate al Lido Notte Club. Ha raccontato il teatro e il cinema per Ennedue, La Voce della Provincia, Canale 21, Antenna Vesuvio Radio Televisione, Il Gazzettino Vesuviano, TorreSette e numerosi altri organi d’informazione. Eleganza, raffinatezza, professionalità guarnivano sempre i suoi puntuali servizi che hanno rappresentato per anni un autentico punto di riferimento per i lettori e, perché no, per gli addetti ai lavori.

I funerali si terranno domani 24 gennaio alle ore 16.00 nella chiesa della SS Trinità in via Gino Alfani a Torre Annunziata. La redazione di torresette.news partecipa al profondo dolore della famiglia ed è vicina in particolare alla moglie Nietta Mercurio e ai figli Domenico e Alfonso.

Federico Orsini mi ha trasmesso la passione per il teatro. Sì, è stato lui a contagiarmi quando mi chiese di collaborare alla stesura di un programma radiofonico dal titolo “La Barcaccia”. Siamo alla fine degli anni ’70 e gli studi di Radio Antenna Vesuvio a Torre Annunziata erano frequentati dal ghota della cultura vesuviana: Mario Lettieri, Leonardo Sfera, Mario Guaraldi, Gigi Cucolo e, naturalmente, Federico Orsini insieme alla sorella, l’immensa, straordinaria scrittrice Maria. Per realizzare “La Barcaccia” toccavamo i teatri di tutta la regione e questa attività contribuì a trasformare una collaborazione professionale in una sincera, autentica amicizia. Federico rappresentava per me un territorio di confronto fondamentale. La sua esperienza, la sua competenza, la sua abilità, soprattutto nel campo teatrale, costituivano un rifugio, un riparo, un sostegno per chi come me si avvicinava timidamente all’attività giornalistica. Per me oggi è scomparso un fratello maggiore. Sono profondamente addolorato.

GIUSEPPE CHERVINO