La maggior parte dei conti di gioco online è stata aperta in Campania

I dati relativi al gioco d’azzardo in Campania sono stati diramati sulla base del Libro Blu 2021, creato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questi dati sono stati acquisiti per formare un disegno chiaro sulla situazione riguardante il gioco d’azzardo nelle varie regioni del nostro territorio, ma in questo articolo ci soffermeremo sulla regione della Campania.

Essa già in passato era stata conosciuta come una delle regioni italiane con un impatto maggiore per quanto riguarda il consumo di giochi, scommesse virtuali e lotto. Ora, vediamo invece i numeri riguardanti l’apertura di conti di gioco online aperti in Italia, nel 2021. Questo numero ammonta a 4,9 milioni, dei quali ben in 17,5 % dei conti totali appartiene ai giocatori della Campania.

Nel Dettaglio

Oltre alla Campania, un’altra menzione speciale va alla Lombardia, che si guadagna il secondo posto per quanto riguarda la presenza di giocatori che hanno aperto un conto di gioco sul territorio lombardo. I conti dei giocatori ammontano infatti a ben il 12,9% dei conti totali. La regione lombarda è seguita a ruota dalla Sicilia, dove si osserva un totale di 11,3% giocatori che hanno aperto conti di giochi. Per quanto riguarda il Lazio,l’ammontare dei giocatori che hanno aperto conti di gioco arriva sorprendentement and una quota massima del 10,5%.

I Giocatori

Ora che abbiamo visto i numeri e le quote di giocatori che hanno aperto conti di gioco nella regione della Campania, sofferiamoci un attimo a capire chi sono questi giocatori. Se ci rimettiamo ai dati raccolti per quanto riguarda il 2021, vediamo che la fascia d’età che ha aperto la maggiorparte dei conti di gioco in Campania ha tra i 18 ed i 24 anni. I giocatori appartenenti a questa età hanno aperto un totale di 1.360.612 conti di gioco. Per quanto riguarda altri dettagli in questo gruppo di giocatori, i dati raccolti stabiliscono che essi sono in maggiorparte uomini, con una percentuale dell’84,45 %.

Molti giocatori, in Campania, hanno aperto conti di gioco. Questo potrebbe ricondurre ad una preferenza per il gioco nella regione campana. C’è da tenere in considerazione però, che la Campania è una regione ricca di storia e cultura, dove sono moltissime le attrazioni a disposizione degli abitanti e dei visitatori. Il gioco d’azzardo in Italia è parte del tessuto sociale, e deve essere visto solo come una parte dell’intrattenimento e delle attività preferite dai cittadini italiani. Infatti, l’apertura di questi famosi conti si dirama su vari e variegati giochi a denaro, come apparecchi AWP, VLT e Comma 7, per non dimenticare i giochi a base sportiva, le sale bingo e le scommesse a base ippica.