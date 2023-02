A cura della Redazione

Svio del treno alla stazione di Pozzano, ancora interdetta la circolazione dei convogli Circumvesuviana tra Castellammare di Stabia e Vico Equense.

L'EAV, in una nota, fa sapere che "le autorità competenti hanno consentito di liberare la sede ferroviaria dalla presenza del treno sviato senza però poter utilizzare la linea, ancora oggetto di indagini".

L'azienda ha istituito altri 4 bus sostitutivi per il trasporto passeggeri nelle giornate del 2 e 3 febbraio.

"Al fine di minimizzare i disagi dei pendolari interessati dalla tratta interrotta tra Vico Equense e Castellammare - si legge nel comunicato - ed in seguito alle richieste pervenute, EAV ha istituito nelle date del 2 e 3 febbraio, in aggiunta al servizio sostitutivo su gomma già attivato su quella tratta, ulteriori 4 corse bus per la tratta Sorrento - Vico Equense - Napoli (senza fermate intermedie tra Vico Equense e Napoli) con l’impiego di 4 mezzi da 50 posti cadauno. Si specifica che le corse, affidata alla ditta Curreri, effettueranno tutte le fermate da Sorrento a Vico Equense per poi proseguire via autostrada fino a Napoli e viceversa".