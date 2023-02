Torre Annunziata al Festival di Sanremo con il nostro fotografo Salvatore Gallo.

Questa notte è partito alla volta di Sanremo il fotografo Salvatore Gallo, dell’Agenzia Foto&Fatti. Alle 03,00 tappa a Roma per incontrarsi con Fiorello prima che avesse inizio l’appuntamento di martedì 7 febbraio di Viva Rai 2.

Salvatore gli ha regalato due prodotti tipici torresi: la pasta Setaro e la mozzarella di Ruggiero. Inoltre, a nome di suoi parenti di Torre Annunziata che vivono in Australia, gli ha consegnato un boomerang australiano e un didgeridoo, strumento musicale naturale, proprio delle popolazioni aborigene dell'Australia del nord, in forma per lo più tubolare, ottenuto da un pezzo di albero scavato internamente dalle termiti.

Immancabile le foto ricordo con Fiorello, Fabrizio Biggio, co-conduttore del programma mattutino Viva Rai 2, e con Cristina D’Avena, l’ospite di questa mattina (foto sotto).

Salvatore Gallo seguirà per il nostro giornale on line il Festival di Sanremo con servizi fotografici che saranno pubblicati giornaliermente su torresette.news.