Autorizzato l'insediamento di un nuovo impianto di distribuzione carburante in Lungomare di Oplonti.

E di pochi giorni fa, l’8 febbraio scorso, l’autorizzazione rilasciata dal comune di Torre Annunziata per l’insediamento di un impianto di carburante liquidi e gassosi nel tratto finale di Lungomare Oplonti, al confine di via Terragneta. Un’area di 7.400 metri quadrati (contrassegnata in rosso nella foto) classificata in parte Zona ASI (Area sviluppo industriale) e in parte zona RUA (Recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico).

L’istanza per l’insediamento dell’impianto fu presentata dalla società Innova srl nell’aprile del 2018, ma ottenne il parere negativo da parte della Soprintendenza dell’Area Metropolitana di Napoli. La società fece ricorso al Tar Campania che, nel novembre 2020, accolse l’istanza e annullò il provvedimento di diniego.

L’impianto di distribuzione sarà composto da un serbatoio di 50 metri cubi di gasolio, uno di 30 metri cubi di benzina, uno di 30 metri cubi di Gpl ed un box compressore di metano.

L’impostazione dell’impianto - così come si legge nella relazione tecnica - è votata al concetto di un minore impatto ambientale e adotta tutti i più moderni sistemi del settore energetico, nonché l’adozione di tutte le caratteristiche più all’avanguardia riguardanti l’uso di materiali tecnologici.

Attualmente la proprietà del suolo oggetto dell’intervento è del Consorzio Nautico Regionale Campano che ha dato la piena disponibilità alla società Innova srl di chiedere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di una stazione di servizio con annesse attività.

Le caratteristiche tecniche dell'impianto di distribuzione

L’impianto che si intende realizzare a ridosso del Lungomare di Oplonti avrà due varchi, uno per l’ingresso e l’altro per l’uscita degli autoveicoli, separati da un’aiuola spartitraffico centrale. Parallelamente alla strada verranno posizionate le isole di erogazione carburanti. Dette isole saranno ricoperte da una pensilina di forma rettangolare di poco oltre 400 mq, mentre sul lato destro dell’area saranno posizionati i serbatoi, interrai, di carburanti liquidi (gasolio/benzina). Nella parte anteriore sinistra dell’impianto verrà edificato un fabbricato destinato a centro vendita, servizi igienici, snack‐bar. Sul lato anteriore del fabbricato sono previsti posti auto per i portatori di handicap e non. Nella parte centrale dell’area e posteriore alla pensilina verrà realizzato un piccolo chiosco adibito a locale gestore con annesso servizio igienico. Sul lato sinistro del chiosco verranno istallate delle colonnine di erogazione per ricarica veicoli elettrici, mentre nella parte posteriore della pensilina verrà interrato il serbatoio di carburante gassoso (Gpl) con antistante spazio per la sosta e il transito dell’autobotte. Infine nella parte posteriore destra verrà installato il box compressore metano. Lungo l’intero perimetro dell’aria sono previste aiuole a verde, in particolare prato, cespugli e arbusti tipici della zona.