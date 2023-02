“Attualità su anemie e coagulopatie, confronto tra specialisti”: è il convegno ideato e organizzato dal dottore Giampiero Nitrato Izzo (nel riquadro della foto), dirigente ematologo presso l’Ospedale del Mare di Ponticelli, Napoli, il 24 febbraio prossimo.

Presidente del corso, la dottoressa Maria Corvino, direttore sanitario aziendale, coadiuvata dal dottor Vincenzo Nuzzo, direttore dell’unità dipartimentale semplice malattie endocrine.

Il corso è riservato a sessanta medici chirurghi specialisti in ematologia, endocrinologia, medicina d’urgenza, gastroenterologia, chirurgia generale, ginecologia, cardiologia e reumatologia.

“Naturalmente al corso possono partecipare anche medici specialisti in altre patologie - ha affermato il dottor Nitrato Izzo - perché l’Ospedale del Mare è un “DEA” di secondo livello, dove il personale del nostro ambulatorio effettua diagnosi emato-oncologiche in collaborazione con altri eminenti colleghi, riuscendo - attraverso una stretta sinergia tra loro - ad effettuare, in soli venti giorni, diagnosi complete e ad inquadrare i pazienti con terapie specifiche”.

Per la dottoressa Corvino “è necessario che vengano coinvolti tutti i professionisti della sanità interessati nella cura di tali patologie. Implementare quindi quelli che sono i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali multidisciplinari al fine di migliorare le prestazioni sanitarie erogate e nello stesso tempo contenere la spesa sanitaria”.

“L’obiettivo - conclude il dottore Nuzzo - è creare un hub multidisciplinare presso l’Ospedale del Mare”.