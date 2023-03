«Se tutti noi crediamo nei sogni lo dobbiamo alla forza delle voci, alla meraviglia degli sguardi, al potere degli abbracci dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. I loro sogni sono le nostre speranze. Insieme vogliamo costruire gentilezza facendo sentire la nostra presenza come comunità protagonista di un percorso virtuoso. Stamattina il Vesuvio si veste di ali di angeli. Ali bianche con sfumature di viola, il colore della gentilezza. Sogniamo insieme un mondo diverso, un mondo gentile».

Anna Vitiello presenta così “Camminerò a un passo da te” l’evento di questa mattina all’Oratorio Salesiani di Torre Annunziata che ha celebrato l’adozione di “Supereroi”, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo dall'artista Mr. Rain. La canzone è stata riconosciuta come “Costruttrice di Gentilezza” dal consiglio direttivo dell'Associazione “Cor et Amor” che coordina l'attuazione del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”.

Il flashmob, a cui hanno preso parte numerose comunità educative del nostro territorio, si è aperto con una performance con passi gentili della scuola di danza “School Ballet” sulle note del brano di Luca Bassanese “I Sognatori”.

Presenti i ragazzi del Rotaract di Torre Annunziata, i clowndottori dell’associazione “Nasi Rossi”, gli alunni degli istituti “de Chirico” e "IV Circolo Didattico" di Torre Annunziata e il coro del “Cardinal Prisco” di Boscotrecase.

Significativo l’intervento del sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto: «Sono tanti, troppi i momenti in cui calpestiamo i valori essenziali di una comunità solidale ed accogliente. Ci allontaniamo sempre più creando muri e distanze che non ci permettono più di essere umani. E’ necessario un punto di rottura con quello che rappresenta il nostro modo di vivere. Bisogna assolutamente attuare un cambio di rotta, compiere una rivoluzione di gentilezza».

Don Vito, rettore dei Salesiani Don Bosco di Torre Annunziata, ha sottolineato: «Negli occhi degli uomini si vede quello che vedranno e non quello che hanno visto. E’ una grande verità raccontata da Mr. Rain nella sua canzone “Supereroi”. Un brano dolce, gentile che ti avvolge in un abbraccio, ma nello stesso tempo potente, forte, capace di vincere gli uragani, di scuotere il mondo e di volare in alto».

“Supereroi”, con l’intervento dal vivo della “Band Capossela” del Liceo Pitagora-Croce, è stata cantata da tutti i presenti: alunni, docenti, genitori, insieme hanno dato vita ad un mega coro che si è levato alto attraverso l’angelo della gentilezza e le sue due enormi ali bianche.

Anna Vitiello, referente vesuviana del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, ha concluso: «Il nostro intento è di tirare fuori dal groviglio della disattenzione e dell’apatia il filo della bellezza per tessere una rete di gentilezza intorno alle nostre terre e al Vesuvio».