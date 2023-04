A cura della Redazione

Ludoil Energy ha annunciato di aver completato con successo l’acquisizione del 100% delle azioni di Isecold Spa.

Isecold è specializzata nello stoccaggio e nella distribuzione di prodotti energetici attraverso un terminal portuale situato a Torre Annunziata. Possiede un sistema logistico di oltre 20.000 mq, con due pontili di attracco e diversi serbatoi per lo stoccaggio di prodotti petroliferi e biocarburanti, con una capacità totale di stoccaggio superiore a 13.000 mc.

Il deposito costiero di Torre Annunziata si aggiunge così ai vari hub logistici di Ludoil situati in altre località italiane, come Civitavecchia, Vibo Valentia, Trieste, Visco e Nola, che complessivamente superano i 600mila mc di capacità.

“L’acquisizione – si legge in una nota della società – si inserisce nella strategia di consolidamento della value chain di Ludoil e rafforza la sua presenza nel centro-sud Italia. Come previsto per le altre infrastrutture logistiche, anche per il deposito costiero di Isecold sono pianificati lavori di ampliamento per aumentare la capacità di stoccaggio, con particolare attenzione alla quota di carburanti sostenibili, e per orientare le operazioni verso una prospettiva green”.

Come molti ricorderanno, la società Isecold ha più volte chiesto il permesso a costruire per ampliare il proprio deposito costiero con la realizzazione di altre due cisterne. Una situazione che ha visto coinvolto il Comune di Torre Annunziata per il rilascio delle relative autorizzazioni. Ne è nato un contenzioso tutt'ora ancora in corso con la presentazione di un'istanza della Isecol al Tar Campania.