A cura della Redazione

Dispositivi di viabilità in occasione della visita dei ministri Gennaro Sangiuliano (Cultura) e Guido Crosetto (Difesa) allo Spolettificio di Torre Annunziata nella mattinata di venerdì 14 aprile.

L'arrivo dei due esponenti del Governo Meloni è legato alla formalizzazione del passaggio di una parte dell'area dello stabilimento militare dalla competenza della Difesa alla Cultura, per consentire di ampliare gli scavi archeologici nella zona occidentale dell'antico insediamento di Oplontis, ancora "celata" sotto un tratto di via Sepolcri e dello stesso Spolettificio.

Il Comando di Polizia Locale, per l'occasione ha disposto il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli ambo i lati, in via Parini nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Asilo Infantile; stesso provvedimento adottato in piazza Paolo Morrone (antistante l'ingresso dello Spolettificio) nel tratto compreso tra via Parini e via Eolo; e in via Eolo, nel tratto compreso tra piazza Paolo Morrone e via Vittorio Emanuele II.

I provvedimenti scatteranno dalle ore 6 e perdureranno fino alle ore 14 di venerdì 14 aprile.